Imane, Ruby: «Negli ultimi tempi era molto sospettosa»

Parla Ruby Rubacuori , vale a dire Karima El Mahroug. Era «molto sospettosa», in particolare nell'ultimo anno, Imane Fadil, la modella testimone chiave delle inchieste sul caso Ruby , morta, stando agli esami tossicologici, per un mix di sostanze radioattive il primo marzo scorso. Stando a quanto riferito all'agenzia Ansa da chi ha avuto modo di parlarle a lungo negli ultimi mesi, la 34enne temeva anche di essere «controllata» e andava ripetendo che aveva ancora «molte cose da dire» sul caso con al centro le serate ad Arcore. Diversi testimoni sono stati sentiti dai pm in questi giorni.