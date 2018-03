Vigilante ucciso, la mamma scarica il figlio arrestato: "Non mi vedrà mai più"

Nella babygang un calciatore: "Ci sbrighiamo per l'allenamento?"

Tre minori arrestati: «Ma in carcere potrò fare doccia?»

Non si confidava. Lui usciva con gli amici, io stavo solo con la mia fidanzata".





Guardia giurata uccisa a bastonate dal branco in metro: volevano rubare la pistola

"Mio figlio non mi vedrà mai più". Lo dice la mamma di uno dei tre minorenni diarrestati per l'omicidio della guardia giurataavvenuto il 3 marzo scorso nella metro di Piscinola.Gli altri genitori invece non riescono a capacitarsi di ciò che hanno fatto. "Non ci volevo credere che lui ha fatto una cosa così assurda - dice la mamma a La Repubblica mostrando anche un biglietto per la Germania - Ma adesso deve pagare per il suo reato. Non ha voluto studiare, mandarlo in Germania era l'unico modo per salvarlo". Più distaccato il fratello gemello: "Parla anche la zia di un altro dei ragazzi arrestati, figlio di genitori separati. "Gli ho comprato almeno un paio di iPhone, tutti distrutti. La mattina dormiva, la sera usciva". E a lui diceva: "Devi andare a lavorare. E pareva convinto, aveva deciso di fare il panettiere".Infine il terzo era una fiovane promessa di calcio, ieri avrebbe dovuto essere in campo con la sua squadra, invece è finito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei dopo aver confessato il raid compiuto. Giocava nei "Brothers" di Chiaiano. "Certe cose prima si fanno e poi si dicono. R.I.P. Zio Totò", scriveva su Facebook riferendosi a Totò Riina.«Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo buono che faceva il suo lavoro». Così all'ANSA Giuseppe Della Corte, 25 anni, figlio di Francesco Della Corte, 51 anni, il vigilante morto a Napoli venerdì dopo essere stato aggredito il 3 marzo. I suoi presunti assassini sono stati arrestati. «Vogliamo giustizia, fino in fondo. Devono marcire in galera», dice.