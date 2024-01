Giovanna Pedretti morta per annegamento, l'autopsia: ferite su polsi, braccia, collo e gamba sono superficiali

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata senza vita domenica scorsa nel fiume Lambro dopo il discusso caso della recensione omofoba. Il quadro risultato dall'esame autoptico è compatibile con l'annegamento, mentre le ferite da arma da taglio riscontrate su polsi, un braccio, una gamba e il collo sono ritenute superficiali.

Giovanna Pedretti, il cliente della recensione «esiste, l'ho visto»: le ultime parole, l'identikit mancato e cosa non torna

Il colloquio con i carabinieri prima della morte

Durante il colloquio di «pochi minuti» con i carabinieri sabato pomeriggio alla caserma a Sant'Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti «confermava il contenuto della recensione, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli sull'identità del cliente». Lo chiariscono in una nota i carabinieri di Lodi, che stanno indagando per istigazione al suicidio sulla morte della donna.

Pedretti il pomeriggio precedente alla morte era stata sentita «come potenziale vittima» dai carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano, che ipotizzavano un reato di istigazione all'odio per la recensione omofoba e contro i disabili che la ristoratrice su Facebook aveva denunciato di aver ricevuto. È stato la mattina successiva a quel colloquio di pochi minuti in caserma, domenica 14 gennaio, quando la donna è stata trovata morta, che «dell'intera vicenda veniva informato direttamente il procuratore della Repubblica», riferisce la nota dell'Arma.