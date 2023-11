Gina Lollobrigida, il figlio Milko Skofic: «In ospedale mi disse "Ho sbagliato tutto"». I 10 milioni sperperati da Piazzolla: non aveva più i soldi per il dentista

L'ultimo volta che ha visto sua madre in ospedale, Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida, racconta che era «molto emozionata». «Erano anni che non la vedevo, ero con Dimitri, mio figlio. Mi ha detto: "Ho sbagliato tutto"». Milko Skofic ha 65 anni. Dopo anni di battaglie legali e accuse oggi festeggia la sentenza con cui il tribunale monocratico di Roma ha condannato a tre anni l'ex factotum, Andrea Piazzolla.«Le prove erano troppo pesanti e concrete, mi aspettavo una sentenza di questo genere», dice a Bruno Vespa, ospite di 'Cinque Minuti".

I rapporti con la madre

Il drammatico epilogo dei suoi rapporti con la madre non è soltanto una questione patrimoniale.

I 10 milioni scomparsi

Secondo quanto ha sempre sostenuto l'accusa Piazzolla, condannato per circonvenzione di incapace, avrebbe fatto sparire 10 milioni di beni. Dal canto suo, Piazzolla, ha sempre sostenuto di avere agito nell’interesse della Lollobrigida e di averne sempre rispettato la volontà. In particolare sono stati venduti gli appartamenti di San Sebastianello, piazza di Spagna (2 milioni di euro) e la casa di Montecarlo (2milioni e 400mila). Ma ceduti anche i gioielli e perfino dipinti, cimeli e oggettini. Un esempio? «Venere e Amore», un quadretto di scuola francese della fine del Settecento, graziosamente alloggiato su una delle pareti della villa sull’Appia Antica, aveva preso il largo alla volta di Rue du Faubourg Sant’Honoré, acquistato da un collezionista parigino per 14 mila e 800 euro circa. Sfumata anche la liquidità stimata attorno ai due milioni di euro.

Il patrimonio della Lollo oggi pari a zero



Il patrimonio di Gina Lollobrigida è oggi pari a zero. Dettaglio malinconico: poche migliaia di euro spesi per una cura dentistica che Gina Lollobrigida dovette fare nel 2022 erano stati rimborsati a fatica. Nel corso degli ultimi dieci anni, secondo stime della famiglia, l’attrice avrebbe perso almeno 10milioni di euro.