Frosinone, attaccati da calabroni: salvati un uomo e una donna

Attaccati dai calabroni, hanno rischiato grosso. Paura per un uomo e una donna in Ciociaria: entrambi sono stati punti da un insetto e sono stati salvati dal pronto interventi dei sanitari del 118. Il giovane, 25 anni, ha iniziato ad accusare sintomi di bruciore oltre a notare gonfiori sul corpo. Per lui fondamentale è stato l’istinto della cognata, un’ostetrica, che gli ha subito iniettato un cortisonico. Apprensione anche per una donna, pizzicata mentre si trovava sul ponte della cascata a Isola del Liri.