Francesco Valdiserri morto, il figlio della giornalista Di Caro investito a Roma, la mamma: «Ora nulla ha più senso»

«Il mio diciottenne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla». Paola Di Caro, la mamma di Francesco Valdiserri, il diciottenne travolto e ucciso su un marciapiede da un'auto su via Cristoforo Colombo, affida a Twitter il suo dolore. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni, era il figlio di Paola e Luca Valdiserri del Corriere della Sera, lei giornalista di politica, lui giornalista sportivo. Il giovane è rimasto vittima di un investimento all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Severo.

Alla guida una 24enne

L'incidente è avvenuto 20 minuti dopo la mezzanotte, quando una Suzuki Swift è uscita di strada finendo sul marciapiedi e falciando il giovane che è morto sul colpo. Alla guida dell'auto c'era una 24enne. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Da Meloni a Calenda, i messaggi di cordoglio

Dopo la notizia della morte, tanti sono i messaggi di cordoglio. Tra i primi arrivati quello di Giorgia Meloni che ha espresso la sua vicinanza alla giornalista parlamentare. «Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno», ha twittato la leader di Fratelli d'Italia.

Condoglianze anche dal segretario del Pd, Enrico Letta: «Con Francesco, con te, con voi. Sempre», e dal segretario di Azione e leader del Terzo Polo, Carlo Calenda: «Impensabile dolore. Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio».

Troppi morti sulle strade

E inevitabile si discute ora sul tema della sicurezza sulle strade di Roma. «Come si fa ad accettare una cosa del genere..? Nemmeno sui marciapiedi si è al sicuro.. a quanto correva la macchina? Quante vite ancora distrutte..?», scrivono in molti sui social. «Sei morti negli ultimi 5 giorni sulle strade di Roma.. e ancora nessuno che dica basta in modo concreto».