Chi è Francesco Le Foche: moglie, età, studio privato, curriculum e gli interventi da Mara Venier sul Covid dell'immunologo

Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma: condizioni critiche, ma non rischia la vita

Lo studio privato

Il suo studio è in via Po, a Roma Nord. Su sito "Immunopo" viene descritta la sua carriera e i vari servizi che offre. Tra cui un check-up immunologico personalizzato e consulenze online.

Il curriculum

Come riportato sul suo sito, è laureato in medicina e chirurgia, iscritto all'ordine dei medici di Latina (numero 1888). Specialista in allergologia e immunologia clinica. Formato professionalmente presso l'istituto di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico Umberto I Sapienza Universita' di Roma, dove lavora quale dirigente medico del Day Hospital di immunoinfettivologia ed esercita la propria attivita' libero-professionale in regime di extramoenia.

Moglie

Non si conosce molto della sua vita privata. Anche quando è stato ospite di Mara Venier, non ha parlato di sé ma più del suo lavoro. Non è attivo suoi social e non si conosce pressoché nulla della sua vita al di fuori della professione. Non sappiamo, perlatro, se abbia una moglie o dei figli. Lavora e abita a Roma, dove è molto stimato per la sua professione,