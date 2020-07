Forte dei Marmi, ritrovato il corpo del ragazzo disperso in mare dopo un tuffo

È stato ritrovato il corpo di Jones Aboagye, il 18enne di origine ghanese, residente a Parma, disperso in mare dopo un tuffo a Forte dei Marmi (Lucca). Oggi pomeriggio, poco prima delle 17, i subacquei della Guardia Costiera del nucleo sub di Genova, hanno rinvenuto il cadavere del giovane. Il ragazzo, giunto nella cittadina versiliese insieme a un gruppo di amici, anch'essi di origine ghanese e come lui residenti nel parmense, dopo essersi tuffato dal pontile di Forte dei Marmi non è più riemerso.

A quel punto gli amici hanno dato l'allarme e dopo un primo immediato intervento dei bagnini degli stabilimenti balneari lì vicini, sono intervenuti sul posto i soccorritori con mezzi navali, elicotteri e personale subacqueo che per ore hanno continuato a cercare il ragazzo fino a sera. Di nuovo stamani, alle prime luci dell'alba sono riprese le ricerche da parte di Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile, con ampio dispiegamento di mezzi navali ed aerei e con i subacquei. Il corpo, rinvenuto nelle vicinanze del punto in cui il giovane si era tuffato, è stato trasportato nel porto di Viareggio a bordo di una motovedetta per essere poi trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Lucca, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che molto probabilmente disporrà l'autopsia. Ai soccorritori il triste compito di avvisare i familiari del giovane.

