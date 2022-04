Latina, Martina muore a 13 anni: malore dopo aver mangiato un panino, forse shock anafilattico

Una ragazzina di 13 anni è morta a causa di un malore improvviso a Fondi. Si è trattato,probabilmente, di uno shock anafilattico. Martina, stando alle ricostruzioni, ha iniziato a sentirsi poco bene mentre era in giro con alcune amiche per qualche ora di svago nella serata di giovedì 14 aprile.

Un malessere che l’ha poi spinta a un repentino ritorno a casa, a qualche decina di metri dal castello baronale. La situazione è purtroppo precipitata a stretto giro, rendendo quindi necessario l’intervento dei sanitari del 118. Nonostante le manovre messe in atto, non sono riusciti a salvarla. La ragazzina è deceduta nell’appartamento di famiglia, senza che ci fosse il tempo utile a un trasferimento d’urgenza alla volta dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. A margine del dramma sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza locale, attivando come da prassi la Procura di Latina, con il pubblico ministero di turno, Valerio De Luca, che ha aperto un fascicolo e disposto che la salma venisse traslata presso la camera mortuaria del cimitero comunale, in attesa di accertamenti medico-legali. Tra le prime ipotesi, quella che il presunto shock anafilattico sia sopraggiunto dopo aver mangiato un panino.