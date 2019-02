Foligno, muore un ragazzo di 20anni in un violentissimo schianto frontale. Grave un altro giovane

di Giovanni Camirri

FOLIGNO Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che congiunge Bevagna a Foligno. Una Mini, con a bordo un 20enne e una Peugeot con un giovane della stessa età, sono entrate, per cause al vaglio della Polizia Stradale, in violentissima collisione frontale. La tragedia s'è consumata poco dopo le 4. Per il 20enne della Mini non c'è stato nulla da far. Il giovane dell'altra vettura è stato trasferito d'urgenza con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni battista di Foligno, dove è ricoverato con riserva di prognosi. Sul posto anche i vigili del fuoco.