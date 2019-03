© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un chirurgo estetico di Roma,, di 71 anni, è morto nel pomeriggio dopo essersi schiantato al suolo nei pressi dell'aviosuperficie di Castel Viscardo, Orvieto, mentre stava pilotando un aereo acrobatico monomotore monoposto.Flavio Saccomanno, 71 anni compiuti soltanto pochi giorni fa e originario di San Paolo del Brasile, è morto nel pomeriggio di oggi sull'aviosuperficie dell'Alfina, nel territorio del comune di Castel Viscardo in provincia di Terni. L'incidente intorno alle 17.45. Il professionista stava effettuando una serie di manovre acrobatiche con il suo aereo specializzato in questo tipo di attività quando ad un tratto, secondo le prime ricostruzioni dei presenti, il velivolo è stato visto cadere in verticale. «Da quello che è stato riferito senza nessun tentativo di correzione», spiega l'ingegner Alfredo Pieraccini, presidente dell'aviosuperficie. Sul posto i vigili del fuoco di Orvieto e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto in attesa dell'arrivo del magistrato della procura di Terni che potrebbe disporre gli accertamenti sul corpo dell'uomo per capire se possa essere stato colto da un malore oppure se si possa essere trattato di un avaria del velivolo.Saccomanno frequentava spesso l'aviosuperficie dell'Alfina dove cullava la sua passione e la alternava alla sua professione. Considerato uno tra i migliori chirurghi estetici della Capitale, vanta un lungo curriculum e da oltre 25 anni partecipava come relatore alle più importanti manifestazioni nazionali e internazionali di settore. E' stato anche fondatore dell'Aicpe, l'associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica di cui era anche presidente.