Auto travolge un cavallo sulla Flaminia, morta la donna di 57 anni e l'animale. Era scappato da una fattoria

Con l'auto ha travolto un cavallo sulla Flaminia all'alba: morti sia la donna al volante sia l'animale.

La vittima

La donna di 57 anni ha perso la vita dopo essere finita con la propria auto contro un cavallo che stava attraversando la superstrada. Trasportata d’urgenza in ospedale dagli operatori del 118, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’animale. Sul posto, oltre ai sanirari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto e le forze dell’ordine per ricostruire il drammatico accaduto. Il cavallo sarebbe fuggito da un recinto privato della zona: accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto sulla proprietà dell’animale, su come sia riuscito ad allontanarsi dal ricovero e sulla dinamica del tragico sinistro.