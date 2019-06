Ferma l'auto sulla corsia di sorpasso mentre torna dal lavoro e muore a 45 anni

di Talita Frezzi

Aveva compiuto 45 anni da una settimana, ma il destino lo ha tradito lungo la superstrada 76 a, Comune in provincia di Ancona , al volante della sua auto. Un malore ha strappato, 45 anni, originario di Cingoli ma residente a Moie, all’amore della sua famiglia. La tragedia si è consumata martedì sera verso le 23,30 lungo la, poco dopo l’uscita di Monte Roberto sulla corsia nord in direzione Fabriano. Paolo era al volante della sua Fiat Stilo, improvvisamente il malore che lo ha colto alla guida e lui ha fatto appena in tempo a fermare la macchina sulla, prima di accasciarsi sul sedile.