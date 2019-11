Incubo nell'escape room, crolla il pavimento della "Casa maledetta": 30enne precipita per 3 metri, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La "" è una villetta dei primi del '900 alla periferia nord ovest del capoluogo lombardo, gestita da un'associazione, in cui si tengono giochi di ruolo: i partecipanti devono risolvere enigmi e sfuggire a trabocchetti per poter uscire. Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili dei fuoco, all'interno, nella serata di ieri, c'erano circa 10 persone. Il pavimento del secondo piano è crollato e la donna è precipitata per circa tre metri. Le sue condizioni sembravano inizialmente molto gravi ma, all'ospedale Sacco, sono migliorate. La palazzina è stata sequestrata in attesa dei provvedimenti della Procura.