Fedez e la Ferragni, escape room a Milano in tema Harry Potter: «Abbiamo barato»

Un po' di relax e divertimento, tra i tanti impegni professionali:hanno deciso di partecipare ad unaispirata a(i giocatori, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via di fuga). Il cantante e la influencer, infatti, si sono recati in un locale di Milano per l'avventura 'alternativa', con un dettaglio molto rigoroso: tutti i partecipanti, infatti, dovevano indossare degli occhialini identici a quelli del mago interpretato al cinema da Daniel Radcliffe.All'escape room, insieme a, c'erano anche le due sorelle della fashion blogger, Valentina e Francesca. L'escape room ispirata a Harry Potter poteva sembrare una sfida complicata, ma non per Chiara., su Instagram Stories, ha infatti scherzato così: «Abbiamo appena finito l'escape room con tutta la famiglia, devo dire che l'aiuto di Chiara è sempre fondamentale, perché è la più brava... a barare».La coppia, dopo la nascita die il matrimonio, ieri ha anche festeggiato i dieci mesi del figlio. Intanto, Fedez si sta preparando al tour di presentazione del suo nuovo album, Paranoia Airlines: si comincia, ovviamente, da Milano. Venerdì 25 gennaio, infatti, Fedez presenterà l'album alla Mondadori di piazza Duomo, in un evento organizzato in partnership con Rtl 102.5, prima di girare, nelle settimane successive, tutta l'Italia.