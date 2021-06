Firenze, ecco l'Escape Room educativa: metterà alla prova le competenze ambientali

Per uscire dal "labirinto" bisognerà essere pratici di ambiente e cambiamenti climatici. A Firenze è partito il progetto sull'Escape Room educativa che sarà allestita a Villa Vogel dal 5 al 10 giugno nell'ambito del progetto "Metti in circolo il cambiamento": si tratta di un'occasione per fare informazione sui cambiamenti climatici e per far prendere coscienza dell'impatto delle azioni dell'uomo sull'ambiente.

I partecipanti, organizzati in squadre da due a cinque persone, dovranno usare tutte le proprie abilità e spirito di osservazione per risolvere gli enigmi e trovare la chiave d'uscita. Il progetto di educazione alla cittadinanza globale è coordinato dall'associazione Lvia, in collaborazione con il Comune di Firenze, per promuovere e sostenere il processo di transizione verso l'economia circolare coinvolgendo cittadini, giovani, bambini e adulti dinamici. All'apertura della "Escape4Change", sabato 5 giugno alle 18 a Villa Vogel, saranno presenti l'assessore all' Ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Oltre alla stanza di sfida, in programma un evento con il team Alia per la promozione di iniziative e giochi sul progetto "Firenze città circolare" e, a chiusura, il 10 giugno alle 18 uno spettacolo teatrale pensato per bambini e famiglie. Aperto anche uno "spazio circolare" a disposizione di tutti gli aderenti al Patto per l'economia circolare.