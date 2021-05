L'ennesimo femminicidio si è verificato oggi ad Altopascio, un piccolo comune della provincia di Lucca in Toscana. Una donna di 51 anni è stata infatti accoltellata in casa in una villetta in via Fermi dal marito al culmine di una violenta lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero fermato l'omicida, un uomo 54enne, che è il marito. La coppia ha due figli.

(in aggiornamento)