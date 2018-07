Donna cade da un mulo viene trascinata per metri e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade da un mulo e muore. È successo nella frazione Fusara di Baronissi, vicino a Salerno.La vittima, una 43enne, stava percorrendo una strada di montagna che conduce ai terreni agricoli, in sella all'animale. Improvvisamente, sulla via del ritorno, è scivolata e ha battuto la testa a terra con violenza. Sembra, inoltre, che nella caduta la caviglia le sia rimasta imbrigliata nelle redini del mulo che l'avrebbe trascinata per alcuni metri, fino ad arrivare al cancello della proprietà. Una tragica fatalità che non le ha lasciato scampo. Le ferite riportate sarebbero compatibili con la caduta e il trascinamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Baronissi.