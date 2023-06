Giulia Tramontano, la famiglia: «Grazie a tutti per i gesti d'affetto». Impagnatiello, la verità dell'amante sui guanti

A giorni nella parrocchia di Senago sarebbero cominciati gli incontri in vista del cammino verso il sacramento del battesimo con i futuri genitori e tra questi erano attesi anche Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello, il compagno ora in carcere per averla uccisa.

Alessandro Impagnatiello, le origini: l’infanzia e le scuole a Calderara (dove si diploma in ragioneria). Poi il trasferimento