È atteso a breve in Consiglio dei ministri il nuovo disegno di legge Semplificazioni. Nella bozza del testo visionata dal Messaggero e alla quale stanno lavorando vari ministeri - coordinati dal dicastero della Pubblica amministrazione, guidato da Paolo Zangrillo - sono entrate norme che spaziano tra l’alimentare, la trasparenza, l’innovazione - il 5G per esempio potrà godere delle procedure agevolate per le sperimentazioni in campo televisivo - o per velocizzare i tempi per la cremazione e per garantire, sul versante scolastico, una maggiore presenza di insegnanti di sostegno.

Incentivi e meno regole anche in ambito ambientale: per esempio entrano “tra i rifiuti urbani” i materiali provenienti dallo sfalcio del verde per permettere alle utility del comparto di occuparsi anche di questa raccolta. Potranno, poi, ottenere il titolo di “professori emeriti” i docenti che hanno insegnato per almeno venti anni nella stessa università.

Alimenti

Il filone precotto separato dal fresco ma non incartato

Gli scaffali restano separati, ma per vendere nelle salumerie o nei supermercati il pane precotto non sarà più necessario imbustarlo o etichettarlo con una lunghissima serie di indicazioni (se è parzialmente surgelato o no). Nella bozza del ddl Semplificazioni è confermato il principio che questo alimento non va commercializzato accanto al pane fresco, ma rispetto al passato basta inserire «le indicazioni previste dalla normativa vigente» e «le necessarie indicazioni per informare il consumatore». Sempre in campo alimentare, si potrà non indicare il tenore di sostanza secca, la parte solida solubile, nei prodotti «a ridotto contenuto di zuccheri» o in quelli in cui è quantificato il livello nutrizionale.

Terzo settore

No profit, aiuti pubblici senza rendicontazione

Nel novero delle semplificazioni inserite nel prossimo disegno di legge c’è anche lo stop all’obbligo per associazioni ambientaliste, consumatori, Onlus e fondazioni di rendicontare gli aiuti pubblici. Nella norma si legge che questi soggetti non dovranno più pubblicare sui loro siti internet - più precisamente nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato - «gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria» erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Decessi

Cremazioni, tempi più rapidi e tariffe minori

Più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri. Secondo la bozza di ddl si potranno presentare online. Cambiano poi le tariffe per la cremazione. Oggi sono molto diverse da Comune a Comune (a Roma può arrivare a 5mila euro, ad Avellino poco più di 500). Il ministero dell’Interno e quello della Sanità definiranno una tariffa nazionale, con un tetto massimo. Per le persone scomparse e presunte morte, si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o l’uso dei suoi beni da parte dei congiunti. Un giudice potrebbe dichiarare la morte presunta dopo cinque e non più dieci anni e l’assenza dopo uno e non più due anni.

Istruzione

Facilitazioni per le private e le maestre

Via dai servizi educativi di nidi e asili, di cui sono responsabili maestre e maestri, quelli «ludico-ricreativi o di mero accudimento». Gli educatori potrebbero avere meno responsabilità sui bimbi fuori dalle lezioni. Per le scuole private paritarie sarà più semplice creare classi temporanee se gli iscritti sono troppi e, qualora siano indietro con tasse e contributi, non perderanno lo status se hanno un credito con il ministero dell’Istruzione da compensare. Scattano misure per garantire la continuità dei docenti di sostegno precari e le lauree all’estero varranno anche nei concorsi per la scuola. Ai professori universitari può essere riconosciuto il titolo di emeriti o onorari dopo pensione o dimissioni se sono stati ordinari per 15 o 20 anni. Più semplice, infine, il riconoscimento dei crediti degli studenti degli Its per i progetti universitari.

Turismo

Alberghi, arriva lo spazio extra per i parcheggi

Per le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli Hotel - recita il ddl Semplificazioni - potranno ottenere dai Comuni «anche in via temporanea» una concessione di occupazione di suolo pubblico su «porzioni di sedimi stradali»: qui potranno allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli, «che non determinino intralcio alla circolazione». Restando nel campo del turismo, novità anche per le guide alpine: per ottenere l’abilitazione non dovranno più presentare il certificato di idoneità psico-fisica e non dovranno aver lavorato per dieci anni come “aspirante guida alpina”. L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni, con il rinnovo subordinato soltanto all’aggiornamento professionale.

Contributi

Torna il bonus da 10mila euro per le fiere

Per le imprese artigiane torna il bonus una tantum da 10mila euro per la partecipazione alle fiere, nazionali e internazionali, che si tengono in Italia. Era stato introdotto con il decreto Aiuti nel 2022, con un fondo da 34 milioni. Per stabilire i criteri con cui verrà assegnato il contributo arriverà un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 60 giorni dall’approvazione del disegno di legge sulle semplificazioni. Verrà individuato il soggetto gestore con oneri nel limite dell’1,5% delle risorse destinate alla misura. Le manifestazioni comprese sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Si potrà fare domanda per il bonus sul sito del ministero delle Imprese.