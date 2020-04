Coronavirus, muore a 53 anni mamma di due figli: choc a Penne

Non ce l’ha fatta. A 53 anni si è spenta a causa del coronavirus nella rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore, Mirella Pavone in Pasqualone, madre di due figli. La donna era originaria di Montebello di Bertona, ma da trent’anni viveva a Penne, in provincia di Pescara, dove era piuttosto conosciuta lavorando in una cooperativa sociale. Il Covid-19 l’ha uccisa insinuandosi in un corpo reso fragile da una patologia concomitante.



Era stata trasportata, nel momento più caldo dell’epidemia, da un’ambulanza all’Aquila per la mancanza di posti a Pescara ed a Penne. E’ la vittima più giovane a Penne.

