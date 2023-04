Ciro Immobile, la dinamica dell'incidente. Indagini sul cellulare del calciatore e del tranviere: «Forse distratti dal telefonino»

Ciro Immobile è già tornato ad allenarsi dopo il brutto incidente nel quale è rimasto coinvolto domenica scorsa. Il capitano della Lazio si è scontrato con il tram 19 con il suo suv, riportando la frattura composta di una costola. Sul mezzo 12 persone sono rimaste ferite e la dinamica dello scontro non è ancora chiara.

Si indaga sulla dinamica

Sulla dinamica dell'incidente indagano i vigili del gruppo Prati. Senza l'ausilio delle telecamere, non presenti nella zona, fondamentali sono le testimonianze dirette. I due protagonisti, Immobile e il tranviere, hanno fornito due versioni contrastanti. Entrambi sostengono di aver avuto il verde e l'impianto semaforico non ha avuto malfunzionamenti. Dunque, uno dei due non dice il vero, riporta Repubblica. Bisognerà capire se uno dei due si sia distratto, magari per una telefonata improvvisa o per guardare un messaggio sul telefono. Sono in corso accertamenti sui telefoni per avere certezze in merito.

E anche il racconto (in favore del calciatore) di due presunti testimoni, che si sono presentati a distanza di due giorni dallo scontro, lascia sospetti. Ciro Immobile, che viaggiava insieme a due figlie, ha sempre sostenuto che procedeva a una velocità inferiore ai 50 chilometri orari. A confermarlo dovrà essere la perizia tecnica disposta sui entrambi i veicoli.