Cicciolina, il figlio Ludwig Koons a processo per detenzione illegale di armi. Lui: «Solo un regalo»

Un’altra denuncia di Ilona Staller, in arte Cicciolina, nei confronti del figlio trentenne Ludwig Koons, oggi giudicato per direttissima nel Tribunale penale di Roma per detenzione illegale di armi.

Cicciolina si sarebbe recata ieri presso i Carabinieri di La Storta per denunciare l’ennesima aggressione del figlio che tentava di estorcerle denaro. Questa volta lo avrebbe fatto utilizzando un teaser contro la donna. I militari sono quindi andati a casa del trentenne (che abita nello stesso palazzo della madre, ndr.) e li avrebbero trovato il taser in questione, che sarebbe funzionante anche se difettoso, secondo l’imputato invece non funzionante.

«Me l’ha regalato un mio amico, lo ha comprato su Amazon», ha detto Koons al giudice aggiungendo di non essere a conoscenza del fatto che fosse illegale. «È vero che io e mia madre abbiamo avuto dei battibecchi ma non è vero che l’ho minacciata con il taser», ha sottolineato.

Secondo quanto riportato in aula dai militari, risulta essere già stata sporta una denuncia in un altro comando da Staller nei confronti del figlio e risulta essere stata applicata a quest’ultimo la misura della libertà vigilata.

Koons ha così dichiarato nella sua deposizione: «Mia madre mi ha già denunciato e ho avuto un altro processo da minorenne nel 2010 e sono stato già condannato. Attualmente la mia fonte di reddito è mio padre che mi manda 2.500 euro al mese, poi nelle mie disponibilità ci sono anche 3mila euro provenienti dalla mia società srl che produce statue.

Non è assolutamente vero che ho minacciato mia madre con il teaser. Ero al bar – precisa – e lei era fuori a fare la spesa. Il taser era in casa e io non l’ho usato. Il taser è il regalo di un amico. Io non sapevo che la detenzione del teaser fosse illegale».

Stando alla deposizione in aula delle forze dell’ordine, «il figlio era solito estorcere denaro alla madre per comprare droga». La richiesta dei soldi avveniva attraverso teaser, quasi come se fosse una vera e prorpia minaccia. La madre, per questo motivo, aveva già denunciato il figlio per lo stesso reato e lui si trova in libertà vigilata.

Nel corso dell’udienza la pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Attesa a breve la decisione del giudice dopo la camera di consiglio.

Cos'è il taser

Il taser è un dispositivo utilizzato durante le operazioni di Polizia per immobilizzare un soggetto pericoloso. Il suo funzionamento è dovuto a due elettrodi che, sparati a 55 metri al secondo, si inseriscono nel sottocute ed erogano una scarica elettrica in grado di irrigidire il corpo del soggetto, facendolo dunque cadere a terra immobilizzato. Questa azione non è però esente da rischi, soprattutto da un punto di vista sanitario.