Chiara Gualzetti, morta anche la mamma Giusi. Il dolore del padre: «Sto vivendo un incubo. Ma ora sono di nuovo insieme»

«Mi sembra di vivere un incubo». Così Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, la quindicenne uccisa il 27 giugno 2021 nel parco dell'Abbazia di Monteveglio (Bologna) da un 16enne, ha annunciato la morte della moglie e mamma di Chiara. «Buongiorno gruppo - ha scritto sulla pagina Facebook "Giustizia per Chiara" -. Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare.

Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo».

L'omicidio di Chiara Gualzetti

L'omicidio avvenne non lontano dall'abitazione dove la vittima abitava con i genitori, che si sono sposati lo scorso 9 giugno. L'adolescente fu accoltellata e poi presa a calci e pugni dal 16enne che riteneva un amico. L'assassino, che dall'omicidio è in carcere al Pratello, disse agli inquirenti di essere stato guidato da un demone. Proprio nel marzo scorso, il killer diventato maggiorenne ha visto confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi per l'omicidio di Chiara.