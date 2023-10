Cane precipita su donna incinta a via Frattina, la padrona: «Non capisco perché Cody si sia lanciato. Lo hanno lasciato agonizzante un'ora in strada»

Sono passate appena tre ore dal terribile incidente che ha visto coinvolta Ludovica C., 28enne incinta, a via Frattina. Stava passeggiando con il suo compagno quando le è caduto addosso un Rottweiler di 40 chili, precipitato da una finestra del terzo piano di un appartamento. In casa in quel momento con l’animale c’era la proprietaria, Emilia Monika P., 40 anni, di origini polacche ma residente da tempo a Roma.

La donna, subito corsa in ospedale per accertarsi delle condizioni della vittima, si avvicina ai parenti della ragazza per chiedere come sta e poi esce dalla sala d’attesa del policlinico Umberto I in lacrime, accompagnata da alcuni amici. «Mi dispiace per le condizioni della signora che ha un trauma cranico ed è anche incinta, infatti sono subito venuta qui per vedere come sta. Sono felice però che lei è il bambino non siano in pericolo di vita. Se ho delle responsabilità me le prendo», dice commossa.

Lei era in casa quando è accaduto l’incidente? Ha visto qualcosa?

«Non so come sia potuto succedere. Ero in bagno, il cane, Cody, di solito sta sempre vicino a me. A un certo punto ho sentito un tonfo, poi le urla in strada e la vicina che mi chiamava e urlava il nome del cane».

E a quel punto cosa ha fatto? Ha capito subito cosa fosse accaduto?

«Ho iniziato a chiamarlo però non arrivava, poi mi sono affacciata dalla finestra e ho visto tutto. Disperata, mi sono scapicollata per le scale e ho lasciato anche la porta di casa aperta».

E quando è arrivata in strada cosa ha trovato?

«C’era Cody agonizzante a terra, anche la ragazza era a terra, tutti urlavano. Sono arrivati i vigili e i carabinieri ed è stato chiamato anche un veterinario che però è arrivato dopo due ore, quando per il cane non c’era più nulla da fare. È stato un ora e mezza agonizzante per strada. Non hanno neanche mandato nessuno a pulire, mi ci sono messa io con i secchi».

Era un cane agitato? Aveva già dato altri problemi?

«Assolutamente no. Aveva 11 mesi l’avevo preso quando ne aveva quattro perché mi era morto un altro cane. Ho 40 anni, e ho sempre avuto animali, almeno da 30 anni. Ho altri due cani e gatti. Cody era tranquillissimo e veniva trattato benissimo. Non è vero che era chiuso in terrazzo, anche perché il terrazzo affaccia all’interno del condominio invece lui è caduto dalla parte di via Frattina, dalla finestra».

Ha idea del perché Cody sia caduto o si sia lanciato dalla finestra?

«Non me lo riesco a spiegare. È poco probabile che si sia buttato mentre giocava con i gatti. Forse stava inseguendo un uccello o qualcuno dalla strada ha attirato la sua attenzione. Se sono colpevole di qualcosa mi prenderò le mie responsabilità»