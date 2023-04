Napoli, getta candeggina sopra i tifosi perché stanca dei festeggiamenti: ragazzo finisce in ospedale

La festa scudetto è rimandata. Ma c'è chi ha colto l'occasione per divertirsi. Non tutti, però, sono dello stesso umore. C'è chi tifa per un'altra squadra e chi pensa al lavoro (e non vuole fastidio). Così a Napoli è accaduto che una signora, stufa della continua festa sotto casa, ha lanciato acqua (e sembrerebbe anche candeggina) a chi era sotto la sua abitazione.

Cosa è successo

È sabato. E l'emozione per la possibile vittoria del Napoli il giorno dopo è tanta. Come i giovani in giro per le strade partenopee. Trentatrè anni che aspettano questo momento. La frenesia aumenta. E c'è anche chi eccede. Sia da un lato che dall'altro. Un video pubblicato sui social mostra una signora che si affaccia dal balcone e lancia acqua. Non solo, anche candeggina.

Il video

Dalle immagini si vedono i tifosi che si toccano il volto con le mani. Uno di loro, secondo quanto riportato nei commenti, è stato costretto ad andare all'ospedale per accertamenti.