Napoli, calciatore muore durante la partita per ricordare il fratello defunto: Giuseppe Perrino aveva 29 anni

Un 29enne è morto mentre disputava una partita di calcetto organizzata per ricordare il fratello deceduto alcuni anni fa mentre era in bicicletta. È accaduto ieri sera a Poggiomarino (Napoli). I carabinieri sono intervenuti in via Alessandro Manzoni, al Centro Sportivo Football «Cangianiello», dove Giuseppe Perrino mentre disputava il torneo di calcetto tradizionalmente dedicato a giovani atleti scomparsi (quest'anno dedicato al fratello di Giuseppe e ad un'altra persona) è deceduto in seguito ad un malore (verosimilmente arresto cardiaco), come constatato dal personale del 118. La salma è stata sequestrata e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria.

