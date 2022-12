Buggiano, cadavere semicarbonizzato con ferite da taglio nel bosco. Fermato il figlio della vittima

Choc a Buggiano, in provincia di Pistoia, nella Valdinievole: in una zona boscosa è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, parzialmente carbonizzato e con diverse ferite di arma da taglio. A dare l'allerta alle forze dell'ordine alcuni passanti che hanno notato il corpo. L'ipotesi è che a ucciderlo sia stato il figlio, che è stato sottoposto a stato di fermo. La salma presentava bruciate e ferite di arma da taglio. Non sarebbe stato ucciso in quel luogo ma lì sarebbe stato portato già senza vita.

Ostia, ragazzo di 24 anni trovato morto nel parcheggio di un hotel: l'ipotesi del malore

I problemi psichiatrici del figlio

Secondo quanto emerso il figlio dell'uomo sarebbe in cura per problemi psichiatrici, anche se non risulterebbe una documentazione sanitaria definitiva a riguardo. Ieri padre e figlio si sarebbero incontrati e quest'ultimo avrebbe accoltellato più volte il genitore e poi tentato di dar fuoco al cadavere. L'interrogatorio di garanzia del figlio è previsto per dopodomani.