Quando si dice che l'abito fa il monaco. Un 33enne se ne andava in giro per Brindisi indossando una maglietta con la scritta "pusher" e, sopresa, i carabinieri gli hanno trovato un bel carico di droga in auto. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi lo hanno quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'uomo è stato fermato a bordo della sua vettura. Il forte odore acre tipico dell'hashish ha subito orientato gli investigatori che hanno fatto scattare la perquisizione, Nel portabagagli c'era circa mezzo chilo tra hashish e marijuana, suddivisi in decine di dosi di varie 'pezzature'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA