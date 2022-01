Briatore assolto, revocati la confisca dello yacht e il sequestro di 3 milioni

«Il fatto non costituisce reato». Così la corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone nel processo per la vicenda dello yacht Force Blu.

L'imbarcazione era stata sequestrata nel 2010 a largo di La Spezia, quando l'imprenditore era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. Briatore era finito sul banco degli imputati accusato di evasione fiscale di 3 milioni sull'Iva e per aver svolto attività di charter con lo yacht. Oggi i giudici hanno revocato la confisca dell'imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro.

Il processo annullato

Quello appena concluso è il secondo processo a Briatore, dopo che il primo - che si era concluso con la condanna del manager a 18 mesi in corte d'Appello - era stato annullato dalla Cassazione. La sentenza di oggi essere ancora impugnato in Cassazione, ma appare improbabile in quanto anche la procura generale aveva chiesto l'assoluzione e la revoca della confisca.

Lo Yacht è stato venduto all'asta un anno fa per 7 milioni

Nel 2020 lo Yacht Force Blue, che è il 78esimo più grande del mondo, era stato venduto all'asta all'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone per la cifra di sette milioni a fronte di un valore stimato di 20 milioni. La decisione fu motivata dagli alti costi di gestione del natante, nonostante il processo in Cassazione non era ancora concluso. Ora lo stato dovrà restituire a Briatore la somma incassata all’asta.