Bimba di 8 mesi morta in ospedale: la piccola aveva lividi sul corpo

di Daniela Faiella

Una bambina di otto mesi è morta questa notte all’ospedale di Nocera Inferiore per cause da chiarire. Sembra che la piccola, di Sant’Egidio del Monte Albino, avesse dei lividi sul corpicino. Per lei non c’è stato nulla da fare. In mattinata sarebbero stati fermati i genitori. Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore, coordinati dal vice questore Luigi Amato, stanno indagando per far luce sui fatti.