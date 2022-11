Siena, bambino di sette anni muore dopo un forte mal di testa: la Procura apre un'indagine

Un mal di testa talmente forte da fargli perdere i sensi per poi non svegliarsi più. La tragedia è avvenuta a Castiglione D'orcia, in provincia di Siena, dove Rayen Boulalouaz un bambino di 7 anni di origini marocchine ha purtroppo perso la vita. Ad allertare i sanitari del 118 i genitori del bambino. L'ambulanza, giunta tempestivamente, ha trasportato d'urgenza in ospedale il piccolo Rayen, ma per lui non c'era più nulla da fare i medici hanno dovuto decretare il decesso.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia locale hanno avviato un'indagine su quanto accaduto, cercando di ricostruire le ultime ore del bambino che, secondo le prime testimonianze, poco prima era stato a giocare a calcio con gli amichetti. Sul caso è stata aperta un'indagine anche dalla procura di Siena.

Parole di cordoglio da parte dell'amministrazione locale, che sul proprio profilo social ha scritto: «Oggi è un giorno triste, tristissimo per la nostra comunità. La morte del piccolo Rayen ci sconvolge tutti. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per questa terribile perdita. L'amministrazione comunale, nell'esprimere la propria vicinanza, manifesta la propria disponibilità nel sostenere per quanto possibile la famiglia» scrive sui social il Comune di Castiglione D'orcia.