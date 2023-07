Nora, la bambina italiana malata di tumore (Sarcoma di Ewing) morta a 5 anni. Genova si era mobilitata per farla curare negli Usa

La piccola Nora purtroppo non ce l’ha fatta. La bimba di Pegli (Genova), affetta dal sarcoma di Ewing, si è spenta ieri in un ospedale di Houston, negli Stati Uniti. Aveva solo cinque anni. Tutta Genova si era mobilitata in una raccolta fondi per farla curare in America. Ma nei giorni scorsi il papà aveva invitato a interrompere le donazioni, nel frattempo arrivate a oltre 415mila euro: la figlia non rispondeva più alle cure.

Il funerale della piccola Nora - riferisce l'agenzia Dire - si celebrerà venerdì 28 luglio alle 11.30 alla Chiesa dell’Immacolata di Pegli.

La famiglia invita chi parteciperà a portare tanti palloncini: «Li faremo volare assieme a lei».

La malattia

I tumori di Ewing sono rari: in Italia si registrano meno di 100 nuovi casi ogni anno.Costituiscono circa il 15% di tutte le neoplasie primitive delle ossa e - secondo i dati dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) - circa il 2% di tutte le neoplasie registrate in bambini e adolescenti: lo riferisce la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Per Nora l’incubo era iniziato più di un anno fa con la diagnosi al Gaslini. La chiemioterapia non aveva funzionato e l’espandersi del tumore nei polmoni aveva reso impossibile il trattamento con le cellule staminali.

Il cordoglio

Alla tragica notizia è seguito il messaggio di cordoglio espresso dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: «Oggi è un giorno triste, un giorno di dolore per la nostra comunità. La Liguria si stringe intorno alla famiglia della piccola Nora che purtroppo ci ha lasciati. Tutti noi avevamo pregato e sperato nel miracolo quando, grazie alla solidarietà di tantissimi liguri, era riuscita ad andare in America per delle cure sperimentali che purtroppo non sono servite. Ciao Piccola Nora, angelo volato troppo presto nel cielo».

Un pensiero per la piccola Nora è arrivato anche da parte dei tifosi del Genoa, dato che anche la bambina era di fede rossoblù: «Rossoblù è la stella più vicina, buon viaggio Nora piccola grifoncina», recita uno striscione realizzato dalla Gradinata Nord e postato con uno scatto sui social.