Bambina annegata a 7 anni in piscina, come è morta Evelyn? Il malore, i minuti sott'acqua e i gonfiabili: acquisite le immagini

Si chiamava Evelyn Amendola la bambina di 7 anni morta ieri nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dopo esser annegata nella piscina del centro sportivo Le Valli di Battuda.

La piccola stava trascorrendo la giornata con la madre e i fratelli quando, mentre faceva il bagno, sarebbe stata colta da un malore. La bimba sarebbe rimasta diversi minuti sott'acqua nella vasca principale dell'impianto finendo sotto uno dei gonfiabili. Poi i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale dove è deceduta.

Bimba annegata in piscina, cosa è successo?

Evelyn Amendola abitava a Rozzano (Milano) con la sua famiglia. Si trovava in piscina per passare una domenica di svago con i fratelli e la mamma. Stava giocando con i gonfiabili quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe sentita male. L'allarme è stata lanciato poco dopo mezzogiorno. La bambina, dopo diversi minuti passati sott'acqua, probabilmente sotto i gonfiabili, avrebbe perso i sensi. Quando è riemersa, riportata a galla dal bagnino, gli operatori del 118 l'hanno rianimata a lungo, prima di trasportarla in ambulanza al San Matteo dove è morta nel tardo pomeriggio. Le sue condizioni, al momento dell'arrivo in ospedale, erano disperate.



Le immagini delle telecamere

In piscina a a Battuda sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull'episodio. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si dovrà anche stabilire se la bimba sia finita sott'acqua in seguito a un malore o per altre cause e per quanto tempo Evelyn sia rimasta nella vasca. Sarà poi inoltre necessario attendere l'esito dell'autopsia per risalire alle cause del malore.