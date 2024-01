Azouz Marzouk, chi è e cosa fa oggi il vedovo della strage di Erba: dall'espulsione per droga a una nuova vita in Tunisia

Tra gli innocentisti di Rosa e Olindo sono in molti a credere che la strage di Erba sia avvenuta negli ambienti dello spaccio di droga, probabilmente una sorta di vendetta trasversale tra due bande rivali. Azouz Marzouk, il tunisino che ha perso nella strage la moglie Raffaella Castagna e il figlioletto Youssef, due delle quattro vittime del terribile delitto, resta un personaggio centrale della vicenda.

Olindo e Rosa, strage di Erba: il giallo dei reperti mandati all’inceneritore (e c’era il no dei giudici)

L'alibi

La pista alternativa vedrebbe al centro della storia proprio la casa di Azouz, luogo della strage e centro di smistamento della droga, e il massacro sarebbe la conseguenza di una spedizione punitiva di un gruppo rivale di spacciatori in “guerra” con i fratelli di Azouz Marzouk. Il giorno della strage è irreperibile perché si trova in Tunisia.

Inizialmente accusato di essere l’autore, verrà presto scagionato da ogni accusa perché trovandosi all’estero aveva un alibi di ferro. Proprio per quei reati legati al mondo della droga Azouz è stato espulso dall’Italia.

Le condanne e l'espulsione

Prima degli omicidi, Azouz aveva avuto diversi problemi con la giustizia finendo in carcere per reati legati allo spaccio nella provincia di Como. Nel nostro paese ha avuto ancora strascichi giudiziari, come la condanna a due anni e sei mesi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Giuseppe e Pietro Castagna, fratelli della moglie morta. In più Azouz deve anche risarcirli con 35mila euro ciascuno. La condanna è avvenuta per delle dichiarazioni che Azouz rese ad una testata online in cui chiedeva di indagare sulla famiglia Castagna.

Una nuova vita

Azouz nel 2009 si è risposato con Michela Lovo, una ragazza conosciuta sei mesi prima sul posto di lavoro in un supermercato. Il matrimonio fu celebrato in Tunisia. Oggi a quanto pare la coppia ha tre figli e gestisce un minimarket nella città di Zaghouan. Quindi hanno deciso di proseguire con il loro lavoro vivendo in Tunisia. Anche perché Azouz non può ancora mettere piede nel nostro paese.