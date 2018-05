Autobus in fiamme, la vettura era vecchia: aveva oltre 15 anni

Il bus, andato completamente distrutto era dell'anno 2003, ovvero era una vettura considerata 'vecchià, con 15 anni di vita. L'Atac, che ha avviato subito un'indagine interna, sottolinea di aver «negli ultimi mesi intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata - spiega la municipalizzata dei trasporti di Roma -. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017».

© RIPRODUZIONE RISERVATA