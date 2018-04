Prova il suv in spiaggia e l'auto finisce in mare: rischia di annegare con moglie e bimbo

Poteva finire in tragedia quando avvenuto ieri sera a Castel Volturno, dove un 30enne alla guida del suo Suv, con moglie e due figli di pochi mesi a bordo, ha dato vita a spericolate evoluzioni sulla spiaggia della località di Pinetamare, fin quando la sabbia non ha ceduto e il mezzo si è piegato fino a rischiare l'affondamento.Decisivo è stato alla fine l'intervento di poliziotti e carabinieri che si sono tuffati in mare salvando madre e piccoli. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22. Il 30enne, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano, era venuto a Castel Volturno per prendere un gelato con moglie, due figli, ovvero un bimbo di pochi mesi e una bimba di due anni, e una coppia di amici. Terrore nell'abitacolo per la madre e i due bimbi.