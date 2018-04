Un autista di un autobus di linea è stato aggredito nella notte a Roma, colpito anche al volto. È accaduto intorno alle 4,30 a Corso Vittorio, nel centro storico. A quanto ricostruito dalla polizia, il conducente del bus della linea N5, 47 anni, avrebbe rimproverato tre ragazzi che davano fastidio a bordo scatenando la loro reazione. L'autista è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo. Ha riportato una vistosa ferita lacerocontusa al sopracciglio e altri traumi.



E' stato aggredito e anche trascinato fuori dalla cabina: il branco lo ha colpito più volte e sonoè scappato a piedi dileguandosi per le strade del centro storico. Sulla vicenda sono in corso indagini del commissariato Trevi. Gli investigatori stanno cercando i tre responsabili.





© RIPRODUZIONE RISERVATA