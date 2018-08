Ultraleggero con due persone a bordo disperso sul Gran Sasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aereo ultraleggero con due persone a bordo risulta disperso sul Gran Sasso, versante Prati di Tivo. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco, anche con un elicottero. L'allarme è stato lanciato dal centro operatico nazionale degli stessi vigili. Una squadra si sta recando nella zona dei Prati di Tivo per le ricerche. Gli uomini del Soccorso Alpino stanno verificando le condizioni degli occupanti: al momento non si hanno notizie precise.Nella zona sta imperversando un forte temporale. In base alle informazioni ricevute dal Centro Operativo Nazionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, l'aereo potrebbe essere precipitato mentre sorvolava le pendici del versante teramano del Gran Sasso. Sul posto è stato inviato anche il furgone Ucl (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato el'elicottero del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara «Drago 54» per effettuare le ricerche dall'alto.