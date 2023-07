Le sue intenzioni erano quelle di mettere in sicurezza la troupe rimuovendo i due alveari di api scovati sotto il cornicione di una scenografia del set cinematografico. Ma le api lo hanno assalito e il giovane della produzione - che è anche un apicoltore - è finito all’ospedale in condizioni serie. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri presso il centro di produzione “Videa Studios”, a poche centinaia di metri dagli studi Rai di Saxa Rubra.

Trova 50mila api nell’intercapedine di una casa a Castelnuovo di Porto, l’esperto: «Mai spruzzare veleno nei nidi»

COSA È SUCCESSO?

Le riprese dovevano iniziare a breve, ma la situazione era diventata insostenibile e pericolosa. Le api avevano trovato dimora sotto il cornicione del set e un ragazzo della produzione ha deciso di intervenire per rimuovere gli alveari. Munito di casco è salito a bordo dell’elevatore, ma qualcosa è andato storto. Le api sono riuscite a infilarsi sotto alla protezione e lo hanno punto più volte. «Un centinaio le punture», come raccontano i testimoni. Il giovane ha chiesto aiuto mentre gli insetti continuavano a pungerlo. Poi anche altre persone nei pressi dell'elevatore sono state punte. Sono intervenuti i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato al Sant’Andrea dove è ancora ricoverato in condizioni serie.

«Bisogna fare attenzione a non sottovalutare la forza degli animali. Le api sono molto aggressive, se infastidite», ha spiegato l’esperto zoofilo Andrea Lunerti intervenuto per rimuovere i nidi. Numerose gli imenotteri e venti i favi rimossi. La maggior parte degli insetti sono stati recuperati mentre per alcuni di loro è stato necessario neutralizzarli. E parte della scenografia è stata danneggiata nel tentativo da parte del giovane di liberarsi dalle api.

«Gli insetti - se spaventati - mettono in atto un sistema di difesa naturale utilizzato con altre specie già pericolose per l’uomo. Non arretrano facilmente. Quindi - sottolinea Lunerti - non bisogna confidare sul caso, ma sulla preparazione e sulla tecnica. Perché le api sono in grado di uccidere: l’impulsività può comportare conseguenze gravi per l’essere umano».