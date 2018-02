Anziano si toglie la vita gettandosi sotto un treno a Monte San Biagio: è il terzo suicidio in 3 giorni

di Barbara Savodini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Vallemarina, frazione di Monte San Biagio, dove un uomo questa notte si è tolto la vita gettandosi sotto un treno. La vittima è un pensionato di 86 anni scomparso da casa già da diverse ore. A nulla sono valse le ricerche incessanti dei familiari, della protezione civile e degli agenti della Municipale perché l'anziano sembrava come scomparso nel nulla.Attorno alle 2 della scorsa notte, dopo aver camminato a lungo all'interno della galleria tra Monte San Biagio e Priverno nonostante i gravi problemi di deambulazione, l'uomo ha atteso che il convoglio fosse vicino per gettarsi sui binari. Dolore e sconforto sulla Piana di Fondi segnata da ben tre suicidi in tre giorni: dopo la tragedia di Fondi dove un uomo di 53 anni si è tolto la vita e quella di Sperlonga, dove una coetanea ha deciso di impiccarsi dopo essere stata sfrattata, quello di questa notte è il terzo caso in tre giorni.Sono ore di lutto a Monte San Biagio dove l'86enne, un tempo agricoltore, era molto conosciuto. Sotto shock i familiari che, proprio come accaduto lo scorso anno quando l'anziano si era allontanato tra i boschi delle vicine montagne, speravano di ritrovarlo prima che accadesse l'irreparabile.Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768