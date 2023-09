Andreaa scomparsa da Roma a 15 anni, perse le tracce da luglio scorso. La famiglia: «Non è scappata»

«Conosciamo nostra figlia, non si sarebbe mai allontanata volontariamente senza avvisare». È il 17 luglio 2023 quando Andreea, una giovane ragazza di Roma Sud, sparisce nel nulla. Nessuna traccia, nessun indizio: niente di niente. Ad oggi, della quindicenne di Capannelle dai lunghi capelli castani e occhi marroni non si hanno più notizie. «Esco in giardino a fare un TikTok», questa sarebbe stata l’ultima frase, rivolta al fratello, da lei pronunciata.

La prima ipotesi presa in considerazione dei genitori è che la quindicenne sia scappata di casa con il fine ultimo di sposarsi: una fuga d’amore, dunque. Tuttavia, le basi su cui poggia questa teoria non sembrano reggere e, di conseguenza, viene scartata di lì a poco. “È stata rapita”: perentorie le parole dei familiari, che non lasciano spazio ad ulteriori congetture. Andreea non avrebbe mai abbandonato l’abitazione di sua spontanea volontà senza prima avvertire qualcuno: di ciò, i suoi genitori sono certi, sarebbero pronti a mettere la mano sul fuoco. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che, da quel terribile 17 luglio, non hanno mai smesso di cercare la giovane vestita con un lungo abito bianco e scarpe da ginnastica del medesimo colore. Preziosissimo anche l’aiuto proviene dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai 3. I genitori, i familiari e gli amici si augurano che la ragazza stia bene e contano di poterla riabbracciare il prima possibile.