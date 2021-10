Non immaginava che quel rifugiarsi nell’abitazione del vicino di casa a soli 13 anni per fumare di nascosto dai genitori si sarebbe trasformato in pochi giorni in un vortice di abusi sessuali e ricatti durato circa 5 anni. Tanti i capi di imputazione contestati a M.A. di 54 anni, disoccupato dell’Aquila, assistito dall’avvocato Roberto Tinari: violenza sessuale, estorsione, stalking e, dulcis in fundo, detenzione di materiale pedopornografico...

