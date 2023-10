Malore fatale in casa, Alessia muore a 15 anni: choc e dolore a Porto Sant'Elpidio. I genitori avevano chiamato il 118 due volte

PORTO SANT’ELPIDIO - Choc e dolore in città per la prematura scomparsa di Alessia M., 15 anni da compiere il prossimo 23 ottobre. La ragazza è stata colpita nella tarda serata di ieri da un malore fatale. Inutili i soccorsi. Frequentava l’Istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio (Fermo).

Accertamenti in corso sulle cause del decesso che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale.

Pare che ieri sera, la ragazzina si fosse sentita poco bene tanto che il papà e la mamma, chiaramente preoccupati e subito in ansia, avevano allertato il 118. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, le condizioni di Alessia sembravano essere tornate alla normalità, facendo così pensare a un malessere passeggero presto superato e risolto. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che, dopo un’ora e mezza, forse due, le condizioni della 14enne sono tornate molto preoccupanti tanto che i genitori, di nuovo allarmati vedendo che la situazione si stava visibilmente aggravando, hanno richiamato il 118. La ragazzina è stata caricata sull’ambulanza, in direzione Pronto Soccorso di Fermo ma, purtroppo, non c’è stato tempo per nessun altro tipo di soccorso. Alessia non c’era più. Sarà l'ispezione cadaverica, o l'esame autoptico, a dare quelle risposte che aiuteranno a capire cosa sia accaduto. Risposte che non potranno colmare l'immenso vuoto lasciato da questa ragazzina dallo sguardo sereno e felice, nella vita e nel cuore degli inconsolabili genitori oltre che di una comunità attonita e addolorata nell'apprendere una notizia così devastante.