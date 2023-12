Giulia Tramontano, il legale: «Nel video del baby shower del figlio, Impagnatiello si fingeva felice, ma intanto avvelenava la compagna»

A poco più di un mese dal processo di Alessandro Impagnatiello, l'uomo accusato di aver ucciso lo scorso 27 maggio la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, nuovi dettagli sono emersi grazie al racconto di Giovanni Cacciapuoti, il legale che assiste la famiglia della vittima. Tra questi, anche uno relativo al video del baby shower.

Al momento della rivelazione del sesso del figlio ad amici e parenti, infatti, Impagnatiello fingeva di essere felice, mentre allo stesso tempo cercava di avvelenare la compagna e il bambino.

Giulia Tramontano, Impagnatiello a processo con l’aggravante della crudeltà: punta sulla perizia psichiatrica

Le parole del legale

È accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale con le aggravanti di crudeltà, vincolo della convivenza, futili motivi e premeditazione Alessandro Impagnatiello, il trentenne che lo scorso maggio ha ucciso la compagna Giula Tramontano. In attesa della prima udienza, fissata per il prossimo 18 gennaio, ulteriori dettagli sono emersi grazie al racconto di Giovanni Cacciapuoti, il legale che assiste la famiglia Tramontano, relativo al giorno del baby shower di Thiago, il figlio della coppia: «Durante il baby shower del figlio Thiago, Alessandro Impagnatiello simulava felicità. Sorrideva, abbracciava amici e parenti. Ma abbiamo la certezza che nelle stesse ore, di nascosto, stesse tentando di avvelenare la compagna Giulia e il suo bambino».

Come riportato da Fanpage.it, infatti, l'avvocato avrebbe commentato l'episodio avvenuto due mesi prima del delitto, sottolineando la finzione di Impagnatiello: «Durante il baby shower i genitori rivelano il sesso del bambino a parenti e amici. Nel video, Impagnatiello fingeva: secondo quanto emerso, infatti, proprio in quelle ore stava propinando del veleno a Giulia. Mi ha colpito moltissimo. C'è il contrasto tra una donna che sta per diventare mamma, ed è felicissima di dirlo a tutto il mondo, e un uomo che, mentre ne sta desiderando la morte, finge di abbracciarla davanti a tutti».