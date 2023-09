Alessandra Matteuzzi, la madre del killer Giovanni Padovani in tv. Gli sms con la vittima: «Mi scriveva "non voglio morire"»

Contatti telefonici ma anche via sms. La madre di Giovanni Padovani, l'uomo che un anno fa uccise a martellate l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, è intervenuta a Pomeriggio Cinque, il programma su Canale 5 di Myrta Merlino.

E ha raccontato del rapporto che aveva non solo con il figlio ma anche con la donna poi diventata vittima della furia dell'uomo il 23 agosto 2022. «L’amore deve essere qualcosa che fa bene, non che fa male - ha detto la mamma - . Lui era continuamente agitato ma non aveva mai avuto scatti d’ira. Gli dicevo: dobbiamo farci aiutare perché se non riesci a staccarti da questa persona, un ragazzo come te, pieno di vita, con così tante qualità, allora significa che ci dobbiamo fare aiutare da un medico».

I contatti tra la madre di Giovanni Padovani e Alessandra Matteuzzi

«Lei mi contattava e mi diceva che Giovanni era agitato, che faceva delle cose strane, cercavo di calmarli quando c’erano momenti di forte tensione - ha spiegato la donna -. Con lei, dicevo anche c’era una notevole differenza d’età e quindi le chiedevo di metterci del suo, perché rispetto a Giovanni era molto più matura».

Durante la puntata di venerdì sono stati mostrati anche gli screenshot dei messaggi tra le due. «Tuo figlio va aiutato perché ha dei grossi problemi», scriveva Matteuzzi. «Lui è rimasto convinto che tu lo tradivi continuamente dicendomi che hai rovinato tutto. Poi comunque poi ci sentiamo al telefono» recitava un messaggio. Ma Alessandra era preoccupata: «Questa è la sua follia e la sua patologia che lo porta a essere violento. Io non voglio morire!».