Alessandra Matteuzzi, la madre dell'ex fidanzato killer scriveva al figlio: «Lei è il diavolo, ma tanto le ricasca tutto addosso»

«Ma proprio questa dovevi andare a incontrare, questa è il diavolo in persona, ma tanto le ricasca tutto sopra, Giovanni». In un messaggio vocale agli atti dell'inchiesta, la madre di Giovanni Padovani, Virginia Centini, si riferiva così a inizio luglio 2022 ad Alessandra Matteuzzi, l'ex fidanzata del figlio che meno di due mesi dopo il 27enne avrebbe ucciso. «Questa pensa che ci ha comprato, con le vestagliette a tua nonna, le camicette a me, i vestitini a te.

Alessandra Matteuzzi, la madre del killer Giovanni Padovani in tv. Gli sms con la vittima: «Mi scriveva "non voglio morire"»

Il messaggio della donna con insulti volgari

Nel messaggio la donna si riferisce ad Alessandra con diversi insulti volgari: «Le ho fatto uno squillo stamattina per vedere se mi richiamava, col c... adesso ho provato a chiamarla, niente, non risponde». «Una volta ci può stare che avete litigato, due volte non ci sta più». E ancora: «Ormai devi chiudere con questa. Spero che ti ridia la tua roba, te stai calmo e tranquillo, non la chiamare adesso. Casomai aspetta che ti richiami lei. Non la chiamare, non dir più un c...». E via con altri insulti. Frasi piene di insulti, cariche di astio, che risalgono a luglio 2022. Un mese dopo Alessandra Matteuzzi è stata uccisa a martellate sotto casa da Giovanni Padovani.