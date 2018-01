Ale travolta e uccisa dal fidanzato, i genitori accusati di stalking

di Ferdinando Bocchetti

Omicidio Madonna, per i genitori della giovane ballerina di Melito è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, da mesi ai domiciliari con l'accusa di omicidio volontario. La misura cautelare, emanata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale Napoli Nord, segue una denuncia per stalking sottoscritta dai familiari di Varriale, i quali sarebbero stati a più riprese infastiditi dai genitori di Alessandra nei pressi del parco di Mugnano dove si consumò il dramma.La misura contempla il divieto di comunicare e avvicinarsi ai luoghi (almeno 500 metri) frequentati dalle persone offese.