Albania, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano morti in un incidente: sono stati travolti da un'auto guidata da un 17enne

Dramma in Albania. Due turisti italiani, Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, originari di Pozzuoli, hanno perso la vita oggi in un incidente stradale.

L'impatto risulta essere stato fatale per i due italiani, mentre in ospedale è finito il guidatore dell'auto ed un coetaneo, che si trovava a bordo con lui. Il Consolato generale d'Italia a Valona in raccordo con la Farnesina segue il caso con la massima attenzione, secondo quanto si è appreso in seguito.

LA DINAMICA E LE INDAGINI

Nell'impatto l'automobile avrebbe travolto la Honda, i corpi dei due napoletani sarebbero rimasti bloccati sotto il veicolo e sarebbero stati estratti solo successivamente dai soccorsi. I due giovani italiani sarebbero morti sul colpo per le gravissime lesioni riportate; i due minorenni sarebbero invece rimasti feriti in modo lieve e sono stati ricoverati in ospedale a Saranda per accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dalla notte e appena possibile i due giovanissimi della Mercedes verranno ascoltati dagli investigatori.