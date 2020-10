Incassa il reddito di cittadinanza dopo aver vinto 140.000 mila euro ai giochi online: denunciato

La Guardia di Finanza ha smascherato un uomo di Lanciano che risultava aver richiesto ed ottenuto indebitamente il Reddito di cittadinanza pur avendo effettuato, negli ultimi tre anni, vincite online per circa 140.000 euro. Grazie ad un’attenta analisi delle informazioni presenti nelle banche dati, i finanzieri hanno accertato la falsità delle attestazioni rilasciate dal richiedente, che aveva omesso di indicare le ingenti vincite generate da giochi online come scommesse, poker e casinò virtuali.

Nella dichiarazione tesa a ottenere il Reddito di cittadinanza, il lancianese si era “dimenticato” di indicare le vincite, ottenendo, in tal modo, il sussidio, e percependo indebitamente quasi 18.000 euro da aprile 2019 a settembre 2020. Come si legge nel cosiddetto decretone (decreto legge 4 del 2019, poi convertito in legge 26 del 2019), infatti, le vincite oltre i 6.000 euro prevedono la revoca e perdita del beneficio.

Al termine degli accertamenti, le Fiamme Gialle frentane hanno deferito il responsabile alla Procura della Repubblica di Lanciano, che ora rischia una condanna fino a sei anni di reclusione.

Ultimo aggiornamento: 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA